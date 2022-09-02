Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил рабочий визит в Италию

2 сен. 18:26

Сегодня завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, куда он прибыл 31 августа.

На следующий день, 1 сентября, в Риме глава государства принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии: он посадил дерево во дворе и разрезал ленту, символизирующую открытие.

После президент Азербайджана встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой, принял участие в церемонии обмена документами, подписанными в связи с созданием Итальянско-азербайджанского университета, провел переговоры с председателем Совета министров Италии Марио Драги.

Сегодня Ильхам Алиев принял участие в международном форуме в итальянском городе Черноббио, встретился с министром инвестиций Саудовской Аравии Халидом ибн Абдель Азизом аль-Фалихом и дал интервью газете Il Sole 24 Ore.