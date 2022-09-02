Столице Казахстана могут вернуть старое название

2 сен. 18:23

Депутатская группа "Жана Казахстан" (Новый Казахстан), состоящая из депутатов парламента республики, предлагает вернуть столице страны название "Астана", - говорится в заявлении группы.

"Считаем неправильным, когда при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы. Поэтому будет исторически справедливым вернуть прежнее название столицы – "Астана", которое в свое время было предложено первым президентом", - говорится в тексте заявления, передает РИА Новости.

Это решение "будет учитывать вклад первого президента в становление и развитие главного города страны, а также будет отвечать запросам и ожиданиям граждан", - полагают депутаты.

Напомним, столица Казахстана была переименована из Астаны в Нур-Султан в марте 2019 года после того, как возглавлявший республику почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия президента.