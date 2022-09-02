Ильхам Алиев: у Азербайджана всегда была своя политика, основанная на принципах международного права, справедливости и мудрости

2 сен. 18:09

Азербайджан всегда вел свою политику, основанную на международном праве, справедливости и мудрости. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев отвечая на вопросы на 48-м международном форуме Черноббио в Италии.

"Мы никогда не приспосабливались под политику наших больших соседей. У нас всегда была своя политика, которая формировалась на принципах международного права, справедливости, решениях и документах международных организаций, а также мудрости. Именно поэтому я думаю, что мы успешны", - пояснил глава государства.

Он напомнил, что политическая позиция Азербайджана устойчива, экономика стабильна.

"Чтобы стать независимыми, мы инвестировали в экономику, иначе мы бы чувствовали себя зависимыми. Азербайджан был частью империй, мы были частью Советского Союза. Уже более 30 лет наши люди независимы, и мы хотим всегда жить независимо. Для этого мы должны быть сильными. У нас должны быть хорошие друзья", - пояснил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Баку интересуют последствия нового мирового порядка для Южного Кавказа, позиции ключевых стран региона, а также перспективы планов по достижению мира с Ереваном. "Мы наблюдаем за ситуацией. Конечно, мы будем действовать в соответствии с нашей стратегией. В то же время мы не можем игнорировать тот факт, что мир меняется", - пояснил он.