В МИД напомнили, когда Россия может применить ядерное оружие

2 сен. 17:53

Россия сможет использовать ядерное оружие, если против нее или ее союзников будет задействовано оружие массового уничтожения либо само ее существование окажется под угрозой, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в военной доктрине РФ и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания" "исчерпывающим образом" описаны все сценарии, при которых российская сторона теоретически может использовать ядерное оружие.

"Эти сценарии сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства", - отметил дипломат.