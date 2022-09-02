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В МИД напомнили, когда Россия может применить ядерное оружие

В МИД напомнили, когда Россия может применить ядерное оружие

Россия сможет использовать ядерное оружие, если против нее или ее союзников будет задействовано оружие массового уничтожения либо само ее существование окажется под угрозой, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в военной доктрине РФ и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания" "исчерпывающим образом" описаны все сценарии, при которых российская сторона теоретически может использовать ядерное оружие.

"Эти сценарии сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства", - отметил дипломат.

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