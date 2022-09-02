РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россия выполнит свои обязательства по поставкам зерна

Россия выполнит свои обязательства по поставкам зерна

Россия готова поставить на внешние рынки во втором полугодии до 30 млн т зерна, - говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить во втором полугодии 2022 года на внешние рынки до 30 млн т зерна", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Это позволит поддержать нуждающиеся страны и будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире, - отметили в российском министерстве.

Урожай зерна в России в нынешнем году может составить 130 млн т, включая рекордные за всю историю страны 87 млн т пшеницы, 39,5 млн т которой планируется экспортировать.

1060 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version