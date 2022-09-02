Россия выполнит свои обязательства по поставкам зерна

2 сен. 17:49

Россия готова поставить на внешние рынки во втором полугодии до 30 млн т зерна, - говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"Сегодня Россия продолжает выполнять все свои обязательства перед международными партнерами и в рамках договоренностей с ООН готова поставить во втором полугодии 2022 года на внешние рынки до 30 млн т зерна", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Это позволит поддержать нуждающиеся страны и будет способствовать стабилизации ситуации с продовольствием в мире, - отметили в российском министерстве.

Урожай зерна в России в нынешнем году может составить 130 млн т, включая рекордные за всю историю страны 87 млн т пшеницы, 39,5 млн т которой планируется экспортировать.