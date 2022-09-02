Министр обороны Турции освоил боевой F-16

2 сен. 17:23

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сегодня сел в кабину самолета F-16, чтобы пролететь над Эгейским морем.

Самолет с министром на борту трижды пересек север море на севере, после чего взял курс на пролив Чанаккале (Дарданеллы), где пролетел над памятником героям исторической битвы 1915 года при Чанаккале.

"Мы будем стремиться быть достойными сынов и дочерей нашей Родины, отдавших жизни во имя свободы и независимости Турции, в том числе на полях битве при Чанаккале. Мы продолжим следовать заветам героев Чанаккале", - отметил после полета министр, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.