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Картофель фри появится во всех ресторанах "Вкусно - и точка" в течение сентября

Картофель фри появится во всех ресторанах &quot;Вкусно - и точка&quot; в течение сентября

Картошку фри можно будет купить во всех ресторанах "Вкусно - и точка" (преемник McDonald's в РФ) к началу октября, сообщили в пресс-службе сети.

"Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции", - цитирует сообщение РИА Новости.

В компании отметили, что палочки нового картофеля немного больше по размеру, гости уже оставляют позитивные отзывы о его вкусовых качествах - продукт уже можно попробовать в некоторых ресторанах сети.

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