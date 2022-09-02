Картофель фри появится во всех ресторанах "Вкусно - и точка" в течение сентября

2 сен. 17:15

Картошку фри можно будет купить во всех ресторанах "Вкусно - и точка" (преемник McDonald's в РФ) к началу октября, сообщили в пресс-службе сети.

"Чтобы обеспечить наличие картофеля необходимых сортов, помимо работы с локальным поставщиком, мы стали импортировать часть необходимого для сети объема продукции", - цитирует сообщение РИА Новости.

В компании отметили, что палочки нового картофеля немного больше по размеру, гости уже оставляют позитивные отзывы о его вкусовых качествах - продукт уже можно попробовать в некоторых ресторанах сети.