Свыше 70% иностранцев, получивших гражданство Грузии - россияне

2 сен. 16:48

В 2018–2022 годах 72% случаев предоставления грузинского гражданства Грузии иностранцам пришлось на россиян, сообщает Агентство государственных сервисов республики.

С 2018 года гражданство Грузии получили 8464 иностранца, из них 6075 - россияне, 428 - украинцы, 404 - армяне, 330 - американцы.

За семь месяцев этого года гражданами Грузии стали 723 россиянина, при этом 551 из них гражданство предоставлено в особом порядке - указом президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Грузинское законодательство запрещает второе гражданство за исключением случаев, когда оно предоставляется указом президента.