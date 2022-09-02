Ливни и смерчи ожидаются в Сочи в выходные

2 сен. 16:34

В воскресенье в Сочи резко испортится погода, прогнозируются мощные ливни, шквал и смерчи.

Основной удар стихии случится утром и днем 4 сентября, синоптики предупреждают о ливнях с грозами, градом и шквалистым ветром до 22 м/с, на участке от Магри до Веселого есть опасность формирования смерчей над морем.

Непогода не отпустит также ночью и утром 5 сентября. Обильные осадки могут вызвать резкие подъемы уровня воды в реках и небольшие сели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В Сочи все городские службы переведены в режим повышенной готовности.