Дзагоев станет игроком "Рубина"

2 сен. 16:28

Футбольный клуб "Рубин" подпишет контракт с бывшим полузащитником ЦСКА Алан Дзагоев. В пресс-службе казанского клуба сообщили, что в настоящее время хавбек находится в расположении команды.

Он провел несколько тренировок. Ожидается, что стороны подпишут контракт вечером 2 сентября, передает Sports.ru.

Напомним, Алан Дзагоев является воспитанником тольяттинской академии имени Коноплева. Полузащитник присоединился к ЦСКА в 2008 году. Вместе с армейцами он стал трехкратным чемпионом России и четыре раза победил в Кубке страны. Всего за ЦСКА он провел 397 матчей, отметившись в них 77 голами и 93 результативными передачами.