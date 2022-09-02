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G7 вводит потолок цен на российские энергоносители

Мурад Устаров, Андрей Петров, специально для "Вестника Кавказа"
G7 вводит потолок цен на российские энергоносители

Руководители Минфинов стран "Большой семерки" заявили о введении предельных цен на поставки российских нефти и газа, сообщает корреспондент телеканала Sky News Тамара Коэн в Twitter.

"Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции", - написала она.

О данной новости пишет Financial Times со ссылкой на информированных чиновников. По их словам, министры G7 договорились, что потолок цен на энергоносители из России начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля - для нефтепродуктов.

Четыре чиновника подтвердили газете, что главы Минфина "Большой семерки" объявят о соглашении о введении ограничения цен на закупки российской нефти позже 2 сентября.

При этом, по мнению разработчиков, мера принесет эффект в том случае, если она будет поддержана третьими странами, которые покупают российскую нефть в больших количествах.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, потолок цен будет де-факто бесполезен, если с ним не согласятся ключевые покупатели российской нефти и сама Россия. "Александр Новак не далее как вчера сказал, что Россия не будет поставлять нефть тем компаниям и странам, которые станут придерживаться потолка цен. Это официальное заявление, которое, по всей видимости, отражает общую позицию правительства России. Потолок цен может работать при условии, что с ним согласится, во-первых, большинство потребителей, в том числе Китай и Индия, во-вторых, российские компании и правительство России. Я не уверен, что с Китаем и Индией Западу удастся договориться, хотя попытки уже были, а правительство РФ на это точно не пойдет", - сказал он.

Кроме того, пока никому не ясно, как такой механизм будет работать. "Непонятно, как потолок цен будет или может уживаться с рынком, потому что он совершенно не рыночный и противоречит тем принципам, на которых нефтяной рынок построен. В перспективе он дает довольно большие риски дальнейшего роста цен, и это при том, что основной целью заявлено не ограничение доходов России, а именно снижение цен на нефть и смягчение энергетического кризиса в развитых странах. Проблема такого подхода в том, что подобные искусственные ограничения, как правило, приводят к прямо противоположному результату, к росту цен. Сейчас получается, что из-за такого риска развитые страны попросту отдали судьбу нефтяного рынка в руки политиков России, хотя они хотели наоборот взять ее в свои руки. Но именно он Москвы теперь зависит динамика цен в ближайшее время", - обратил внимание Алексей Белогорьев.

Потолок цен для России, если его удастся запустить, означает потери для всех остальных нефтяных производителей. "Кроме России, Китая и Индии важна еще позиция крупных нефтяных экспортеров, в первую очередь Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран Персидского залива. Ведь в данном случае речь идет о влиянии на весь нефтяной рынок и на мировые цены на нефть. Персидский залив совершенно не заинтересован в снижении цен. Я думаю, что у Эр-Рияда и других есть все основания поддержать Россию в рамках механизма ОПЕК+, а не решение стран G7. Страны G7 должны понимать, что не они управляют нефтяным рынком и есть слишком много сторон, с которым глобальные инициативы нужно согласовывать", - подчеркнул экономист.

"Я думаю, что 5 декабря выбрано как дата введения этой меры не только в силу того, что она совпадает с введением эмбарго на нефть в сторону России со стороны ЕС, но и с тем, что объективно нужно хотя бы какое-то время, те же три месяца, чтобы попытаться согласовать введение потолка цен со всеми странами, которых инициатива коснется", - заключил Алексей Белогорьев.

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