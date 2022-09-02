Азербайджан назначил коменданта Лачинского района

В Лачинском районе Азербайджана возобновлена деятельность полиции, назначен комендант района.
На административной территории Лачинского района возобновлена деятельность районного управления полиции, комендантом назначен глава отдела полиции Лачинского района полковник полиции Адиль Асадов, сообщил старший инспектор Бардинской региональной группы пресс-службы МВД старший лейтенант полиции Аслан Гияслы.
Полицией и сотрудниками внутренних войск установлены посты на территории района, обеспечена безопасность посещающих регион.