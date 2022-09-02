Россия и Узбекистан обсудили инвестиционное сотрудничество

2 сен. 15:44

Российский вице-премьер России Алексей Оверчук провел встречу с узбекской делегацией во главе с министром инвестиций и внешней торговли Жамшидом Ходжаевым, политики обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Алексей Оверчук принял делегацию Республики Узбекистан во главе с министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. В ходе переговоров обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению инвестиционного взаимодействия, укреплению кооперационных связей в промышленности и развитию международных транспортно-логистических коммуникаций в регионе Центральной Азии", - сказано в сообщении.

Вице-премьер рассказал о положительной динамике укрепления двустороннего торгово-экономического взаимодействия. В первом полугодии этого года товарооборот между странами вырос на 39% по сравнению с прошлым годом. Экспорт увеличился на 41%, импорт – на 35%. Был отмечен высокий темп развития инвестиционного сотрудничества, включая уже реализованные проекты в промышленном и энергетическом секторах Узбекистана.

Стороны рассмотрели проекты оказания технического содействия в совершенствовании систем налогового администрирования и кадастровой оценки в стране и итоги упрощения таможенных процедур при осуществлении взаимной торговли.