В Казахстане объяснили приостановку увеличения пенсионного возраста для женщин

2 сен. 15:35

Власти Казахстана на пять лет приостановили повышение пенсионного возраста для женщин. Это связано с влиянием пандемии, пояснили в Минтруда республики.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев представил новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы.

"Одна из них (мер) – приостановление с 2023 года на 5 лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. Данная мера принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан", - сообщили в министерстве.

В ближайшие пять лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения, особое внимание будет уделено сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан.