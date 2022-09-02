Порты Украины покинули шесть судов с продовольствием

2 сен. 15:34

В пятницу, 2 августа, из портов Украины вышли очередные шесть судов с сельскохозяйственной продукцией. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

Выход судов ранее санкционировал Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.