Саудовские предприниматели посетят освобожденные территории Азербайджана

2 сен. 15:28

Ряд компаний и бизнесменов из Саудовской Аравии совершат визит на освобожденные территории Азербайджана до конца текущего года.

Отмечается, что договоренность достигнута в ходе встречи президента Ильхама Алиева с министром инвестиций Саудовской Аравии, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравии Халидом бин Абдулазизом Аль-Фалихом в итальянском городе Черноббио.

Стороны обменялись мнениями по развитию экономических связей, в том числе по проекту, реализуемому компанией ACWA Power Саудовской Аравии в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане, а также сотрудничеству в энергетическом секторе.