Запрет на въезд в леса Краснодарского края продлили до 21 сентября

2 сен. 15:18

Кубанские леса запрещено посещать на транспорте до 21 сентября, ограничение связано с угрозой природных пожаров.

"В связи с наступлением неблагоприятных климатических условий (четвертый - пятый класс пожарной опасности по условиям погоды, высокая температура воздуха, отсутствие осадков, порывистый ветер), в целях недопущения ухудшения лесопожарной обстановки и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах, связанных c лесными пожарами: ввести ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств", - говорится в приказе министерства природных ресурсов региона на сайте администрации.

Запрет был введен 11 августа, с тех пор его продлевают. По лесам региона разрешено передвигаться пешком, запрещено использование открытого огня, примусов, мангалов.