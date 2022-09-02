Electrolux уходит из России

2 сен. 14:58

Шведская компания Electrolux окончательно уйдет из России и продаст бизнес местному менеджменту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте производителя бытовой техники.

"Electrolux принял решение покинуть Россию и передать бизнес местному руководству путем продажи своего российского дочернего предприятия", - сказано в пресс-релизе.

В компании отметили, что постараются обеспечить "ответственный и контролируемый выход" с рынка России. Electrolux также не будет поставлять свою продукцию в РФ, также у нее нет здесь собственного производства.