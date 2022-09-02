Эрдоган: без Турции НАТО не сильна

2 сен. 14:50

Афины не способны ослабить отношения Анкары и НАТО, так как представить альянс без Турции невозможно заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее штаб сухопутных войск НАТО сперва удалил, а затем изменил в соцсетях поздравление Турции с Днем победы в битве при Думлупынаре в 1922 году после протеста Греции. Недавно Турция отметила 100-ю годовщину победы над Грецией в Малой Азии в 1922 году, ставшей переломным моментом Национально-освободительной борьбы турецкого народа.

"НАТО, как и всегда, осуществила маневр, показав, что они другая сила, но при этом с Турцией. Беспокойство Греции или какая-либо позиция Афин к НАТО не способна ослабить отношения Анкары и альянса. Представить НАТО без Турции невозможно. Что касается Греции, то внутри НАТО она не имеет какой-либо цены. Если нет Турции, НАТО не сильна", - приводит его слова РИА Новости.