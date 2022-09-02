Французская компания Air Liquide покинет Россию

2 сен. 14:39

Французская Air Liquide приняла решение выйти из своего бизнеса в России. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня Air Liquide подтверждает свое намерение уйти из России. Применяя ответственный и упорядоченный подход, группа подписала меморандум о взаимопонимании с местным менеджментом о передаче ему деятельности", - сказано в заявлении.

При этом подчеркивается, что для реализации этих планов необходимы регуляторные одобрения. В Air Liquide пояснили, что такой план позволяет упорядочено и ответственно передать деятельность в России, обеспечивая, в частности, бесперебойное снабжение больниц кислородом, передает РИА Новости.