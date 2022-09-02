Дагестан стал самым населенным субъектом СКФО

2 сен. 13:38

На Северном Кавказе по итогам Всероссийской переписи населения 2021 года проживают 10,171 млн человек – предпоследний результат в России.

При этом округ является лидером по приросту населения за 10 лет (на 7,9%).

Первое место по численности среди субъектов СКФО занял Дагестан – в нем проживают 3,182 млн человек. В тройку вошли Ставропольский край (2,907 млн) и Чечня (1,510 млн).

Далее регионы расположились в следующем порядке: Кабардино-Балкария - 0,904 млн, Северная Осетия - 0,687 млн, Ингушетия - 0,509 млн, и Карачаево-Черкессия - 0,469 млн.