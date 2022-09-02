Туристы уходят с Черного моря на российский берег Каспия

Этим летом главной сенсацией туристического мира стал Дагестан. В республику были запущены чартерные рейсы, созданы специальные турпрограммы, что приумножило количество отдыхающих. Напомним, первые чартеры полетели в Дагестан в конце апреля, и уже по итогу майских праздников выяснилось - направление показывает рекордную популярность. Из-за невероятного спроса Ростуризм был вынужден дважды продлить программу - россияне попробовали отдых на Северном Кавказе, и им понравилось.

"Теперь отправиться в путешествие можно до 24 сентября, хотя мы планировали завершить ее 3 сентября. Направление пользуется высоким спросом", - написала в конце августа глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Туры в Дагестан хорошо раскупаются и в рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка - приобрести тур можно до 10 сентября, отправиться в поездку - с 1 октября по 25 декабря. Теплый климат делает республику привлекательной в том числе и в конце осени.

Дагестан находится в привилегированном положении в сравнении с другими республиками Северного Кавказа, ведь он имеет выход к морю, а как показывают многочисленные опросы, россияне, выбирая, куда отправиться отдыхать, чаще всего предпочитают приморские регионы.

Всплеск интереса именно к Дагестану этим летом объясняется рядом причин. Во-первых, за два года пандемии россияне полюбили внутренний туризм и открыли экзотические для себя регионы. Во-вторых, Крым этим летом остался без авиасообщения - и неспроста, рядом находится зона спецоперации, что отпугивает граждан. Краснодарский край, многими изученный вдоль и поперек, на фоне неконкурентоспособности Крыма взвинтил цены и понизил уровень гостеприимства, как если бы он стал избалованным стабильно высоким турпотоком. Этим летом СМИ пестрят сообщениями о вопиющем отношении "сферы услуг" к отдыхающим на Кубани: то пансионат требует отдельной платы с постояльцев за возможность помыть руки на пляже, то охранник избивает битой туриста на глазах маленьких детей; то средь бела дня толпа сотрудников пляжа нападает на курортника-самбиста; то туристов просто выгоняют с пляжа, за желание лежать на полотенце, а не на платном лежаке. Список таких историй можно продолжать. Конечно местные власти и Ростуризм говорят о недопустимости таких инцидентов, увольняют виновных, но осадок остается.

Здесь Дагестан показывает еще одно конкурентное преимущество. "К туристам относятся не как к "кошелькам", что я наблюдала прошлым летом в Анапе. В Дагестане было полное спокойствие и ощущение уединения", - делится впечатлениями Марина. По словам девушки, горцы очень уважительны и обходительны - уступают очередь в супермаркете, не навязывают свое внимание, при этом крайне радушны, если обращаешься за помощью.

Кавказское гостеприимство можно оценить, например, остановившись где-нибудь в горах в гостевом доме. "Можно окунуться в быт местных жителей. Остановиться на ночь в гостевом доме, утром хозяйка приготовит вкусный завтрак, такой как готовит для своей семьи", - вспоминает отдых Мария, которая колесила по республике с мужем.

Такие дома не оставили равнодушной и Валентину, которая с семьей уже два лета отдыхает в Дагестане. "Мы не ночевали там, а остановились по пути, чтобы пообедать. Нам пожарили вкуснейшие стейки из горного мяса, угостили домашними соленьями, встречали очень радушно", - рассказала она.

Гостевые дома в республике, где туринфраструктура еще не сильно развита, спасают ситуацию. "Уже в этом году мы понимаем, что туристическая инфраструктура будет на пределе возможностей принимать туристов. Мы ожидаем плюс 30% к туристическому потоку прошлого года, очередной рекорд. Я думаю, что здесь будет более 1,5 млн туристов", - дала прогноз Догузова в начале лета.

Добраться в Дагестан можно как угодно, что тоже в плюс региону. Есть самолеты - а из аэропорта можно заказать привычное "Яндекс.такси", и есть возможность для автопутешествия - дорога на всем протяжении хорошая, отремонтированная, а виды живописные, также в республику ходят поезда.

Пляжи в Дагестане - кстати, песочные, комфортные для входа - в большинстве мест относительно свободны даже в разгар сезона. Переступать через тела загорающих не придется. Также не придется слушать что-то, кроме плеска волн. "На дагестанских пляжах не разносят горячую кукурузу, чурчхелу, так что можно отдыхать в тишине, также нет пьяных шумных туристов", - отмечает Наталья, которая уже пять лет приезжает в отпуск в Дагестан.

Кавказское гостеприимство выражается и в том, что еда в каждом кафе вкусная, свежая. В этом соглашаются все, кто отдохнул в республике.

"Если сравнивать Дагестан и Краснодарский край, плюс Дагестана, что там нет пьяных людей, алкоголь практически не продают. Также тут не встретишь отдыхающих мужчин, которые ходят по городу в одних шортах, женщин в экстремальном мини. Будучи в гостях, уважаешь местные правила", - заметила Наталья.

"По сравнению с Кубанью и Крымом в Дагестане больше первозданной природы, красота захватывает дух. И цены приятнее", - констатирует Валентина.

Отдельного внимания застуживают горы. Они не оставляют равнодушным никого, кто увидел их хоть раз. "В Дагестане самые красивые горы из всех кавказских республик, где я была", - заключает Мария, опытный путешественник по Северному Кавказу.

Туристы назвали "Вестнику Кавказа" любимые достопримечательности республики. Шорт-лист таков: село Кубачи, Сулакский каньон, Старый Кахиб и Гоор, Ирганайское водохранилище, плато Матлас.

Также можно посетить форелевое хозяйство, комплекс Главрыба, отправиться на экскурсию с дегустацией на винный завод - их три в республике - или посетить музей. Отдых в Дагестане может быть действительно разнообразным.

"Мне очень нравятся музеи в Махачкале. Там экскурсии проводят научные сотрудники, рассказывают много интересного. Экскурсию могут провести даже индивидуально всего за 200-300 рублей", - отметила Наталья.

В музее изобразительного искусства есть работы не только местных художников, но и Левитана, Маковского, Васнецова, Репина, Айвазовского, Кандинского, Бакста - редкое собрание для регионального музея, подчеркнула она.

Среди особенностей региона туристы отмечают упор на здоровый образ жизни, мало кто курит и купить табак иногда непросто, сложно купить вино и даже пиво.

Зато в Дагестане случился кофейный бум. "Кофеен очень много, местная фишка – это кофе с урбечом, раф с урбечом", - поделилась Наталья.

"В Махачкале случайно зашли с подругой в кофейню Хабиба Нурмагомедова - кофе приятно поразил, на уровне дорогих московских заведений", - добавила Марина.

Кофе можно выпить и в горах. "В этом году на Гимринской башне, на Салтинском водопаде, я вижу, что появилось больше кафешек, больше платных туалетов. Все развивается. Причем это в основном делают частники. Довольны все: туристам нравится, что появляются удобства, а частники зарабатывают", - заметила Наталья.

Спрос рождает предложение, появляются модные кафе, современные гостиницы, ведется активное строительство.

"Если говорить про туристическую инфраструктуру, то, естественно, она развивается в Дагестане. Первый раз я была в Дагестане лет пять назад, тогда в Дербенте появилась набережная. Тогда как таковой туристической инфраструктуры в Дагестане не было, это было еще до пандемии, не было туристического бума", - объясняет Наталья.

Турбизнес в Дагестане ищет свой путь, пока находится в стадии становления. "Многие туристические компании развиваются через соцсети, записаться можно через WhatsUp. Это фирмы у которых есть несколько микроавтобусов, расписание поездок они анонсируют на месяц вперед", - продолжила девушка.

Наталья несколько раз бывала в республике, причем путешествует она одна и чувствует себя на Кавказе в безопасности.

"Самое ценное в Дагестане - люди. Если говорить про отношение местных к тебе, у меня никогда не было конфликтов. Я считаю, что в Дагестане живут потрясающие, добрейшие люди. Меня всегда поражала их открытость и доброта. В общем, когда приезжаешь в Дагестан, ты становишься лучше, стараешься соответствовать", - говорит она.

Что ждет туризм в Дагестане? Светлое будущее. В этому году регион выиграл крупные гранты Ростуризма по трем направлениям: пляжи, кемпинги, туристические маршруты.

К следующему летнему сезону в республике появятся десять модульных эко-отелей. Это "модные, современные, очень удобные, оснащены всем необходимым для отдыха", рассказала Догузова, на этот проект Дагестан получил 150 млн рублей.

В Дагестане в ближайшие годы может появиться курортный комплекс площадью 200 га с отелями на 30 тыс номеров. Планируется возведением нового морского курорта по аналогии с горным и морским кластерами в Сочи.

Прорабатывается вопрос запуска круизов по Каспию с заходом в порты Азербайджана, Казахстана, Ирана.



Современная инфраструктура вкупе с древней культурой и кавказским гостеприимством Дагестана завоюют еще немало туристических сердец. Лучше гор могут быть только красивые горы. И теплое море поблизости.