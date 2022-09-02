Путин не планировал разговаривать с Шольцем

2 сен. 13:26

Диалогу Владимира Путина и Олафа Шольца в настоящее время нет места, при этом обсуждение - единственный путь выхода из сложных ситуаций, заявил представитель Кремля Олаф Шольц.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер заявил о важности продолжения переговорного процесса с Путиным.

"Президент Путин неоднократно говорил о нашей готовности обсуждать самые сложные и противоречивые вопросы. Это может и должно быть единственным путем выхода из сложных ситуаций", - цитирует его РИА Новости.

По словам пресс-секретаря, телефонный разговор Путина и Шольца сейчас не планируется.