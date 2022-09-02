Токаев провел встречу с американскими конгрессменами

2 сен. 13:08

Состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и делегации Палаты представителей Конгресса США в составе конгрессменов Джеймса Панетты и Томаса Суоцци.

В ходе переговоров стороны поговорили о перспективах развития отношений между двумя странами, уделив особое внимание укреплению межпарламентских связей в рамках деятельности Группы друзей Казахстана в Конгрессе США.

Токаев отметил, что визит конгрессменов США очень важен с точки зрения продвижения парламентской дипломатии, а также выразил удовлетворение динамичным развитием двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Помимо этого, глава казахстанского государства рассказал американской делегации о реализуемых в стране масштабных реформах и основных положениях своего послания народу Казахстана.

В свою очередь, конгрессмены поблагодарили Токаева за встречу и высоко оценили его усилия по осуществлению политических и экономический преобразований в Казахстане, передает Акорда.