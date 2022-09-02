Богданов и посол ОАЭ обсудили расширение сотрудничества в экономике и культуре

2 сен. 12:48

В пятницу, 2 сентября, в Москве состоялась встреча специального представителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и посла ОАЭ в РФ Мухаммеда Аль-Джабера. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

В ходе беседы стороны поговорили об актуальных вопросах дальнейшего развития традиционно дружественных отношений двух стран с упором на наращивание сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, а также в торговле и экономике.

Помимо этого, Богданов и Аль-Джабер обсудили региональную проблематику.