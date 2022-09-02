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В Ереване пройдут турниры по шахматам и хоккею

В Ереване пройдут турниры по шахматам и хоккею

В рамках Дней Москвы в Ереване будут проведены турниры по шахматам и хоккею, сообщил на пресс-конференции в государственном информагентстве "Арменпресс" директор культурно-делового центра "Дом Москвы" Ваграм Карапетян.

По случаю 875-летия основания Москвы в школах Армении будут открываться уголки столицы РФ. Первый из них откроют 5 сентября в школе имени Пушкина, далее – в других школах республики. В библиотеке имени Исаакяна пройдет серия лекций о России и Москве. А 10 сентября в 17 часов в Доме Москвы в Ереване будет открыта фотовыставка Русского географического общества, посвященная столице России.

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