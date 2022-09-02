Шойгу: ВС России полностью комплектуются профессионалами

2 сен. 12:29

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о том, что действующая система подготовки кадров ВС РФ позволяет полностью комплектовать армию профессионалами.

"В завершение рассмотрим, как организованы встреча, размещение и ввод в строй офицеров – выпускников 2022 года, прибывающих в войска. Действующая система подготовки позволяет полностью комплектовать Вооружённые Силы профессиональными военными кадрами", - сообщил он в ходе тематического селекторного совещания.

Далее Шойгу уточнил, что все выпускники назначаются на должности в соответствии с полученным образованием.