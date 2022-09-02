На Ставрополье увеличили коечный фонд

2 сен. 12:28

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о том, коечный фонд ковид-госпиталей в крае превысил 700 мест впервые за несколько месяцев. Так, число мест за неделю увеличено на 13%.

"Вместе с ростом заболеваемости мы продолжаем наращивать число ковидных мест в больницах, создавая все условия для оказания специализированной помощи. На данный момент развернуты 720 коек. Почти четверть из них свободны", - сообщил региональный лидер.

Уточняется, что такой объем коечного фонда в ковид-госпиталях края развернут впервые с весны 2022 года.