В Израиле задержаны возможные террористы

2 сен. 11:53

Армия Израиля задержала на Западном берегу реки Иордан троих подозреваемых в террористической деятельности, в ходе операции военных были отмечены беспорядки, информирует пресс-служба израильской армии.

"Ночью силы армии обороны Израиля, общей службы безопасности ("ШАБАК") и пограничной полиции ("МАГАВ") провели контртеррористические операции в ряде населённых пунктов в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан)", - сообщили военные, уточнив, что всего за ночь было задержано трое разыскиваемых подозреваемых.