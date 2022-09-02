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В Израиле задержаны возможные террористы

В Израиле задержаны возможные террористы

Армия Израиля задержала на Западном берегу реки Иордан троих подозреваемых в террористической деятельности, в ходе операции военных были отмечены беспорядки, информирует пресс-служба израильской армии.

"Ночью силы армии обороны Израиля, общей службы безопасности ("ШАБАК") и пограничной полиции ("МАГАВ") провели контртеррористические операции в ряде населённых пунктов в Иудее и Самарии (израильское название Западного берега реки Иордан)", - сообщили военные, уточнив, что всего за ночь было задержано трое разыскиваемых подозреваемых.

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