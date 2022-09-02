В России началась осенняя волна коронавируса

2 сен. 11:45

За минувшие сутки в России выявили 50 952 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 6 205, в Санкт-Петербурге – 3 159, в Подмосковье – 2 469. В Краснодарском крае - 2 105 в Ставропольском крае - 957, в Крыму - 531, в Дагестане - 228, в Кабардино-Балкарии - 271, в Адыгее - 75, в Карачаево-Черкесии - 90, в Чечне - 47, в Северной Осетии - 86, в Ингушетии - 36.

Общее число инфицированных в России достигло 19 629 682.

Госпитализированы за сутки 3 726 человек. Выздоровели 37 012 пациентов, за все время - 18 672 586.

Умерли за сутки 91 человек, с начала пандемии - 384 532.