Грузия стремится к миру, несмотря на вызовы

2 сен. 11:30

Грузия нуждается в усилении отношений со стратегическими партнерами для своего развития, мы сильная, но маленькая страна, сообщил глава правительства республики Ираклий Гарибашвили.

Он заявил, что несмотря ряд вызовов, Грузия стремится к миру, стабильности, благополучию и развитию.

"Нам нужно развитие и укрепление отношений. Это мое главное послание. Еще раз хочу подчеркнуть, что нашим главным интересом является усиление наших отношений. Мы должны оберегать в том числе отношения с нашим стратегическим партнером - США", - цитирует его Sputnik Грузия.

Премьер отметил, что в Грузии благодаря США осуществлены многие положительные проекты по разным направлениям. Также он дал ответ на критические письма своих бывших партнеров в адрес американского посольства и дипломата Келли Дегнан.

"В общем я считаю, что дальнейшее расширение этой полемики, углубление и преувеличение не входит в интересы нашей страны. Думаю, что подобной полемикой мы не усилим наши отношения с Америкой, а ослабим", - подчеркнул Гарибашвили.