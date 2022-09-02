Путину доверился 81,1% россиян

2 сен. 11:21

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину на конец августа составил 81,1%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Далее выяснилось, что положительно деятельность Путина на посту главы государства оценили 78,1% опрошенных. "Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 51,8% (минус 0,8 п.п. за неделю) и 50,8% (минус 0,1 п.п. за неделю) соответственно", - приводит данные ВЦИОМ.

Опрос проводился с 22 по 28 августа 2022 года среди 1 600 россиян.