Токаев может пойти на семилетний срок, если...

2 сен. 11:16

Принятие конституционных поправок до президентских выборов позволят Касым-Жомарту Токаеву пойти на семилетний срок, сообщила вице-министр юстиции страны Алма Муканова.

"Если смоделируем такую ситуацию, что соответствующий законопроект будет внесен в сентябре, принят в октябре, а выборы будут назначены на ноябрь, то и при этом в самом законе, вносящем изменения в конституцию, будет о том, что нормы вступают в силу со дня подписания, то когда будет избрание нового президента, он уже будет руководствоваться новыми статьями конституции - семь лет и один раз", - цитирует ее РИА Новости.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев в своем послании к народу предложил организовать внеочередные президентские выборы осенью этого года. Там же он сказал, что после выборов будет внесена инициатива об увеличении срока полномочий главы государства с пяти до семи лет без права переизбрания.