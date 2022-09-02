В Европе перезапускают вакцинацию

2 сен. 11:00

Еврокомиссия объявила о подготовке новой широкой кампании вакцинации в ЕС от коронавируса и одобрила применение в Евросоюзе новых вакцин от последних мутаций вируса: Spikevax и Pfizer – BioNTech, сообщает пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия разрешила использование двух первых адаптированных бустерных вакцин от компаний Moderna и Pfizer - BioNTech после позитивного заключения Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА)", - сообщает ЕК.

Уточняется, что последуют разрешения и других вакцин. "Это станет стартом новой кампании по вакцинации в наших странах-членах", - заявила Еврокомиссия.