В ФРГ призвали демонтировать "Северный поток-2"

2 сен. 10:47

Представители фракции бундестага "Свободные демократы" призвали демонтировать российский газопровод "Северный поток-2" в кратчайшие сроки, пишет Spiegel со ссылкой на внутренний документ фракции.

"Мы требуем демонтировать "Северный поток-2" и как можно быстрее разработать концепцию юридической, технической и правовой защиты", - указано в документе.

Кроме того, члены фракции также призвали к расширению санкций против российского политического руководства и выдворению из страны родственников россиян, попавших под санкции.