Фестиваль шорт в Махачкале не состоится

2 сен. 10:19

Кафе "Дом15" в Махачкале, в котором планировалось провести фестиваль шорт, отменило данное мероприятие и принесло извинения, сообщает пресс-служба заведения.

Фестиваль, который был запланирован на 3 сентября, резко осудили не только простые жители, но и общественные деятели, журналисты, блогеры. По их словам, мероприятие носит провокационный характер.

"Проносим извинения за всю историю вокруг фестиваля шорт. Мы, честно, не ожидали, что это вызовет такой резонанс республиканского масштаба", – сказано в сообщении.

Стоит добавить, что 3 сентября заведение будет закрыто во избежание различных инцидентов.