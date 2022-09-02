СМИ: поставки газа по "Северному потоку" возобновятся на 20%

2 сен. 10:13

Поставки российского газа в Европу по "Северному потоку" возобновятся 3 сентября 2022 года на 20% от запланированной мощности, сообщает Bloomberg, уточняя, что это произойдет после завершения планового ремонта трубопровода.

"Россия намерена возобновить поставки газа по своему ключевому трубопроводу в Европу, что является облегчением для рынков, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу новых остановок этой зимой", - пишет издания. "Данные энергосистемы показывают, что поставки возобновятся в субботу на 20% от запланированной мощности", - уточняется в материале.

На этом фоне цены на газ и электроэнергию несколько снизились после рекордов прошлой недели, однако по-прежнему торгуются на повышенных уровнях.