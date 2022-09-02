В Москве будет прохладно и дождливо

2 сен. 9:55

Облачно с прояснениями и кратковременные дожди ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 14 градусов, поделился прогнозом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. Температура максимальная в мегаполисе 12-14 градусов, по области от 10 до 15", - сообщил он РИА Новости.

Уточняется, что ветер будет порывистым западным 5-10 м/с. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба.