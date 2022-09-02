В Европе уровень запасов газа превысил целевые 80%

2 сен. 9:41

Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) по итогам августа превысил целевые 80% к грядущему отопительному сезону, сообщает Gas Infrastructure Europe (GIE).

Уточняется, что одновременно импорт СПГ Европой в прошлом месяце снизился на 14% по сравнению с июлем, но все равно достиг рекордного значения для августа.

"Европейские ПХГ в августе пополнились на 13 млрд кубометров, что стало третьим показателем для это месяца за все время наблюдений GIE с 2011 года. Отбор же газа из хранилищ стал минимальным с 2017 года - лишь 0,85 млрд куб. м", - приводит данные ТАСС.

Запасы газа в хранилищах Европы на 31 августа увеличились до 80,35% - на 0,3 процентного пункта (п. п.) выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. В настоящее время в хранилищах находится порядка 86,5 млрд куб. м газа.