Сухогруз с украинским зерном сняли с мели в Босфоре

2 сен. 9:36

Судно Lady Zehma с зерном с Украины минувшей ночью удалось снять с мели в Босфорском проливе, сообщает местное издание Maritime Executive.

Сухогруз с кукурузой, направлявшийся в Турцию, застрял в проливе в четверг, на помощь были направлены спасательные буксиры. Издание отмечается, что буксиры "быстро спустили его на воду".

"По состоянию на вечер четверга судно шло на медленном ходу в сопровождении нескольких буксиров", - говорится в сообщении.

Судно Lady Zehma с 3 тыс тонн кукурузы получило разрешение выйти во вторник из украинского порта в рамках стамбульской продуктовой сделки.