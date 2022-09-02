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В Горном ауле КЧР открыли школу и детский сад

В Горном ауле КЧР открыли школу и детский сад

В ауле Гюрюльдеук в Карачаево-Черкесии открыли новые школу и детский сад, сообщил глава республики Рашид Темрезов, уточнив, что комплекс зданий рассчитан на прием более чем на 200 детей.

"Год 100-летия Карачаево-Черкесии обязательно запомнится школьникам из маленького горного аула Гюрюльдеук. Сегодня, в День знаний, здесь торжественно распахнул свои двери новый образовательный комплекс в формате "школа+детский сад". Современный объект построен на месте ветхого, неприметного маленького здания старой школы", - сказал он.

Темрезов также отметил, что в День знаний на базе школы также открылся первый в регионе компьютерный класса для школьников, который полностью оснащен исключительно отечественными операционными системами.

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