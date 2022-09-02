Москву ждут прохладные выходные

2 сен. 8:37

Облачная погода без осадков с температурой воздуха около 15 градусов тепла ожидается в Москве в предстоящие выходные, поделился прогнозом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Мы ожидаем и в субботу, и в воскресенье переменную облачность без осадков, в дневные часы плюс 14-16 градусов. По области от плюс 12 до плюс 17 градусов. При этом в ночные часы в столице плюс 5-7, по области от плюс 3 до плюс 8 градусов", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Уточняется, что ветер будет западный и северо-западный, умеренный - 3-8 м/с. Атмосферное давление сохранится выше нормы, превысив 753 мм рт. ст.