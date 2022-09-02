Главный инфекционист Грузии рассказал о ситуации в стране

2 сен. 8:05

Эпидемическая ситуация в Грузии остается стабильной, сообщил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, в настоящее время в республике зафиксирован небольшой прирост новых ковид-случаев.

"Эпидемическая ситуация с COVID-19 в Грузии остается стабильной, с небольшим ростом числа новых случаев, в частности за последнюю неделю выявлено 13 737 новых случаев, тогда как за предыдущую неделю было 12 535 новых случаев. Ежедневно в стране регистрируют 13 299 активных случаев", - сказал Церцвадзе.

По его словам, в настоящее время безопасность населения Грузии надежно обеспечивается системой здравоохранения, всем пациентам оказывается своевременная и качественная медицинская помощь, а при наличии показаний проводится профилактическое лечение самыми современными препаратами и методами.