В СКФО будут трудоустраивать не менее 65% выпускников колледжей

2 сен. 7:49

В рамках программы развития среднего профессионального образования (СПО) на Северном Кавказе к 2030 году планируется обеспечить трудоустройство не менее 65% выпускников колледжей, сообщил директор департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России Камиль Бексултанов в ходе обсуждения программы.

"В соответствии с поручениями президента РФ и председателя правительства РФ разработана Комплексная программа развития среднего профессионального образования в Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2030 года. Реализация программы позволит к 2030 году обеспечить трудоустройство выпускников колледжей на уровне не менее 65% (в настоящее время — 25,1%)", - сказал он, добавив, что программа согласована с регионами и в настоящее время находится на утверждении в правительстве.