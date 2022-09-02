В дагестанском селе Богатыревка построили первый детсад  

2 сен. 7:03

Детский сад, способный принять 200 малышей, построили в селе Богатыревка Кировского района Махачкалы, рассказал глава села Ибрагим Кадыров.

Уточняется, что это первое дошкольное учреждение в селе. "Село давно нуждалось в садике. Жители Богатыревки обращались на имя президента страны Владимира Путина. После этого началось строительство. Как видите, сегодня уже в рамках национального проекта „Демография“ в селе Богатыревка завершили строительство детского сада на 200 мест. Сегодня дети смогли пойти в новое учреждение", - сказал он, уточнив, что детский сад полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями.