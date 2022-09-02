США: ответ Ирана на предложения по СВПД не обнадеживает

2 сен. 7:30

США получили и изучают ответ Ирана на предложения по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), которой "совсем не обнадеживает". Об этом сообщается со со ссылкой высокопоставленного представителя американской администрации.

Ранее представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что Тегеран направил Вашингтону конструктивный ответ на предложения США по возрождению ядерной сделки.

"Мы изучаем ответ Ирана. Главное, что можно сказать: он совсем не обнадеживает", – приводит Politico слова высокопоставленного представителя администрации США.