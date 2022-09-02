Ростовским водителям поможет спасательная служба

2 сен. 3:30

Ростовские дорожные власти решили создать автодорожную спасательную службу, которая заработает на базе департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону и профильных организаций: ООО "Дорстрой", ООО "РАПАДС" и АО "Ростовавтомост".

Задачи службы будут отличаться: в мирное время она будет заниматься разработкой и корректировкой планов мероприятий по ликвидации ЧС на дорогах техногенного и природного характера, а также создавать резервы ресурсов для ликвидации ЧС. В военное время служба займется ремонтом и восстановлением разрушенных участков дорог, искусственных сооружений и мостовых конструкций, передает "АиФ-Ростов".

Возглавит службу директор департамента Денис Водопьянов. В ее работу будет вменяться и контроль проведения эвакуационных мероприятий.