РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ростовским водителям поможет спасательная служба

Ростовским водителям поможет спасательная служба

Ростовские дорожные власти решили создать автодорожную спасательную службу, которая заработает на базе департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону и профильных организаций: ООО "Дорстрой", ООО "РАПАДС" и АО "Ростовавтомост".

Задачи службы будут отличаться: в мирное время она будет заниматься разработкой и корректировкой планов мероприятий по ликвидации ЧС на дорогах техногенного и природного характера, а также создавать резервы ресурсов для ликвидации ЧС. В военное время служба займется ремонтом и восстановлением разрушенных участков дорог, искусственных сооружений и мостовых конструкций, передает "АиФ-Ростов".

Возглавит службу директор департамента Денис Водопьянов. В ее работу будет вменяться и контроль проведения эвакуационных мероприятий.

220 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version