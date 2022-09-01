"Ахмат" заплатит штраф за поведение болельщиков

1 сен. 23:55

Грозненский футбольный клуб "Ахмат" оштрафован на 10 тыс рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Об этом говорится в сообщении на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Еще 20 тыс рублей грозненцы заплатят за другие нарушения регламента. "В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента соревнования (пункт 8.16. регламента) - оштрафовать РФК "Ахмат" г. Грозный на 20 тыс рублей", - сказано в заявлении.

Напомним, 27 августа в Грозном состоялась встреча 7-го тура чемпионата России между местным "Ахматом" и самарскими "Крыльями Советов". Победу со счетом 2:1 одержали гости.

На данный момент "Ахмат" с 8 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" занимают 9-ю строчку, в активе самарцев 9 очков.