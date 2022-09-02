Аэропорт Алеппо заработает 2 сентября в штатном режиме

2 сен. 6:55

ЗАэропорт сирийского города Алеппо, расположенного на северо-западе страны, поврежденный в среду в результате налета израильских ВВС, заработает в обычном режиме в пятницу, информирует Министерство транспорта Сирии.

"Технические службы организации гражданской авиации страны и национальные ремонтные компании восстанавливают повреждения, нанесенные международному аэропорту Алеппо израильской агрессией минувшей ночью", - сообщает ведомство.

Уточняется, что "полностью все службы аэропорта заработают по обычному графику, начиная с 12:00 по местному времени (совпадает с московским) пятницы". Изменений в регулярных рейсах не планируется.