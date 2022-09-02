В Мариуполе возрождается мечеть

2 сен. 6:45

Восстановление мариупольской мечети имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы, поврежденной в ходе боев за город, идет полным ходом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Ранее нам стало известно, что в ходе боевых действий мечеть получила некоторые повреждения. В этой связи Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выделил значительные средства на ее восстановление. Приятно узнать, что работы идут полным ходом", - сообщил республиканский лидер.

Также ход работ по реконструкции проверил депутат Госдумы Адам Делимханов во время визита в Мариуполь.