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В Мариуполе возрождается мечеть

В Мариуполе возрождается мечеть

Восстановление мариупольской мечети имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы, поврежденной в ходе боев за город, идет полным ходом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Ранее нам стало известно, что в ходе боевых действий мечеть получила некоторые повреждения. В этой связи Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выделил значительные средства на ее восстановление. Приятно узнать, что работы идут полным ходом", - сообщил республиканский лидер.

Также ход работ по реконструкции проверил депутат Госдумы Адам Делимханов во время визита в Мариуполь.

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